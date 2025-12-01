Скидки
Главная Авто Новости

«Настолько боятся принимать решения». Монтойя раскритиковал «Макларен» после ГП Катара

Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя раскритиковал «Макларен» за упущенную возможность победить на Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Честно говоря, думаю, в «Макларене» решили: «Ладно, гонщики всё ещё слишком близко друг к другу. Нам придётся делать двойной пит-стоп. Оскар будет в порядке, но мы жертвуем Ландо, и Ландо может потерять пять или шесть позиций, потому что ему, ну, возможно, придётся выезжать небезопасно или искать какой-то пробел [между гонщиками]».

И, предполагаю, они так этого боялись. Они думали, что у него будет достаточно темпа, чтобы выкрутиться. Так что для меня это был первый сюрприз. Последний сюрприз — это переход Ландо на «хард». После того, о чём говорили на тренировке, он их ненавидел. Он не мог управлять машиной на «хардах». На «софте» он выглядел очень конкурентоспособным, и на «медиуме» — тоже. Придержать Макса позади чуть дольше и перейти на «софт» — вот что стоило сделать.

Мне кажется, они настолько боятся принимать решения, настолько боятся всё испортить… А ведь очень часто, когда боишься ошибиться, в итоге именно ошибаешься», — приводит слова Монтойи издание Motorsport.

