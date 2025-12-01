«Тифози нельзя так унижать». Туррини — о провале «Феррари» на ГП Катара Ф-1

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини высказался о «Феррари» после Гран-при Катара Формулы-1, где Шарль Леклер занял восьмое место, а Льюис Хэмилтон — 12-е.

«О «Феррари» лучше бы промолчать — так никто и не написал. Катарский уикенд был позорным. Печать на непостижимом сезоне. То, что я хочу подчеркнуть, заранее принимая обвинения в ностальгии: есть миллионы людей, которые любят «Скудерию». Простые люди, которые видят в доме из Маранелло общее благо, разделяемое чувство, коллективное наследие.

И вот таких тифози, сердцем и душой преданным «Феррари», нельзя так унижать, как только что произошло. Я тихо надеюсь, что Джон Элканн это осознаёт. Больше мне добавить нечего», — написал Туррини в своём блоге.