«Тифози нельзя так унижать». Туррини — о провале «Феррари» на ГП Катара Ф-1
Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини высказался о «Феррари» после Гран-при Катара Формулы-1, где Шарль Леклер занял восьмое место, а Льюис Хэмилтон — 12-е.
Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665
«О «Феррари» лучше бы промолчать — так никто и не написал. Катарский уикенд был позорным. Печать на непостижимом сезоне. То, что я хочу подчеркнуть, заранее принимая обвинения в ностальгии: есть миллионы людей, которые любят «Скудерию». Простые люди, которые видят в доме из Маранелло общее благо, разделяемое чувство, коллективное наследие.
И вот таких тифози, сердцем и душой преданным «Феррари», нельзя так унижать, как только что произошло. Я тихо надеюсь, что Джон Элканн это осознаёт. Больше мне добавить нечего», — написал Туррини в своём блоге.
