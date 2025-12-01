Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Астон Мартин» объявил дату презентации болида на сезон-2026 Формулы-1

«Астон Мартин» объявил дату презентации болида на сезон-2026 Формулы-1
Комментарии

Пресс-служба британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» в социальных сетях объявила дату презентации болида AMR26, который разработан для сезона-2026.

Фото: Aston Martin

Презентация пройдёт 9 февраля 2026 года.

Болид был разработан 66-летним именитым британским конструктором Эдрианом Ньюи, который станет руководителем коллектива с сезона-2026 и сохранит за собой должность управляющего технического партнёра команды.

Пилотировать AMR26 в 2026 году будут 44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион «Королевских гонок» Фернандо Алонсо и 27-летний канадский гонщик Лэнс Стролл, являющийся сыном владельца команды Лоуренса Стролла.

Материалы по теме
Сомнительное назначение супергения Ф-1. Ньюи, конечно, великий, но…
Сомнительное назначение супергения Ф-1. Ньюи, конечно, великий, но…
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android