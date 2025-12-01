«Астон Мартин» объявил дату презентации болида на сезон-2026 Формулы-1

Пресс-служба британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» в социальных сетях объявила дату презентации болида AMR26, который разработан для сезона-2026.

Фото: Aston Martin

Презентация пройдёт 9 февраля 2026 года.

Болид был разработан 66-летним именитым британским конструктором Эдрианом Ньюи, который станет руководителем коллектива с сезона-2026 и сохранит за собой должность управляющего технического партнёра команды.

Пилотировать AMR26 в 2026 году будут 44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион «Королевских гонок» Фернандо Алонсо и 27-летний канадский гонщик Лэнс Стролл, являющийся сыном владельца команды Лоуренса Стролла.