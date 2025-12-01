Скидки
«Берман должен получить шанс». Ральф Шумахер — о будущем Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

«Берман должен получить шанс». Ральф Шумахер — о будущем Льюиса Хэмилтона в «Феррари»
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о форме 40-летнего британского пилота и семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона после 12-го места на Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Он не может адаптироваться к машине. Он застрял в прошлом — это нормально для возрастного гонщика. Мой прогноз? Это сложно и больше не поддаётся решению. Берман должен получить шанс в «Феррари» в следующем году», — сказал Шумахер в эфире Sky Sport Germany.

На протяжении двух уикендов подряд семикратный чемпион не выходит из первого сегмента квалификации. В Лас-Вегасе он показал 20-е время, а в Катаре — 18-е.

«Тифози нельзя так унижать». Туррини — о провале «Феррари» на ГП Катара Ф-1
