«Берман должен получить шанс». Ральф Шумахер — о будущем Льюиса Хэмилтона в «Феррари»
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о форме 40-летнего британского пилота и семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона после 12-го места на Гран-при Катара.
Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665
«Он не может адаптироваться к машине. Он застрял в прошлом — это нормально для возрастного гонщика. Мой прогноз? Это сложно и больше не поддаётся решению. Берман должен получить шанс в «Феррари» в следующем году», — сказал Шумахер в эфире Sky Sport Germany.
На протяжении двух уикендов подряд семикратный чемпион не выходит из первого сегмента квалификации. В Лас-Вегасе он показал 20-е время, а в Катаре — 18-е.
Комментарии
- 1 декабря 2025
-
22:29
-
22:16
-
21:41
-
21:13
-
20:58
-
20:16
-
19:46
-
19:11
-
18:54
-
18:30
-
17:52
-
17:45
-
17:23
-
17:15
-
16:50
-
16:13
-
15:55
-
15:46
-
15:11
-
14:29
-
14:21
-
13:05
-
11:23
-
11:14
-
10:26
-
10:12
-
09:49
-
09:28
-
01:12
-
00:57
-
00:51
-
00:50
-
00:30
-
00:07
- 30 ноября 2025
-
23:58