«Берман должен получить шанс». Ральф Шумахер — о будущем Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о форме 40-летнего британского пилота и семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона после 12-го места на Гран-при Катара.

«Он не может адаптироваться к машине. Он застрял в прошлом — это нормально для возрастного гонщика. Мой прогноз? Это сложно и больше не поддаётся решению. Берман должен получить шанс в «Феррари» в следующем году», — сказал Шумахер в эфире Sky Sport Germany.

На протяжении двух уикендов подряд семикратный чемпион не выходит из первого сегмента квалификации. В Лас-Вегасе он показал 20-е время, а в Катаре — 18-е.