Хэмилтон удивился победе Ферстаппена на ГП Катара, узнав о ней только на пресс-конференции

40-летний семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») узнал о победе четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена («Ред Булл») на Гран-при Катара только на пресс-конференции после гонки.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

«Так, а Оскар насколько позади? Как это Макс теперь в 12 очках позади? Макс выиграл гонку? Ох, чёрт, я не знал, я вообще понятия не имел! Вот это да! Ух ты! Я думал, Пиастри выиграл… Ну, это интрига! Всё решится в последней гонке — до самого финиша.

Мы все знаем, что Макс отлично справляется со своей работой. Думаю, у него феноменальная команда, тут не поспоришь: лучшая машина за последние четыре года, пусть даже с проблемами в начале нынешнего сезона. Но они каким-то образом вернулись. У него, очевидно, отличная машина, но он делает с ней потрясающую работу. Так что честь ему и хвала», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Примечательно, что напарник Льюиса Шарль Леклер признался, что во время гонки следил за лидерами заезда и подсчитывал очки в борьбе за титул.

