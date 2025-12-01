Хэмилтон удивился победе Ферстаппена на ГП Катара, узнав о ней только на пресс-конференции

40-летний семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») узнал о победе четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена («Ред Булл») на Гран-при Катара только на пресс-конференции после гонки.

«Так, а Оскар насколько позади? Как это Макс теперь в 12 очках позади? Макс выиграл гонку? Ох, чёрт, я не знал, я вообще понятия не имел! Вот это да! Ух ты! Я думал, Пиастри выиграл… Ну, это интрига! Всё решится в последней гонке — до самого финиша.

Мы все знаем, что Макс отлично справляется со своей работой. Думаю, у него феноменальная команда, тут не поспоришь: лучшая машина за последние четыре года, пусть даже с проблемами в начале нынешнего сезона. Но они каким-то образом вернулись. У него, очевидно, отличная машина, но он делает с ней потрясающую работу. Так что честь ему и хвала», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Примечательно, что напарник Льюиса Шарль Леклер признался, что во время гонки следил за лидерами заезда и подсчитывал очки в борьбе за титул.