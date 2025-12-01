Скидки
Стала известна стоимость российского электромобиля «Атом»

Электромобиль «Атом»
Стоимость российского электромобиля «Атом», разработанного АО «Кама», составит 3,9 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Автопоток». При этом с учётом государственной субсидии приобрести автомобиль можно будет за 2,975 млн рублей. Отметим, что официально стоимость машины ещё не объявлена.

Электромобиль «Атом» разработан на собственной платформе и оснащается собственной операционной системой. Хетчбэк обладает силовой установкой мощностью 150 кВт (204 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за восемь секунд. По данным создателей, запас хода машины составит 500 км, а время зарядки с 20% до 80% составит 30 минут.

Руль со встроенным экраном

Руль со встроенным экраном

Фото: atom.auto

Одна из особенностей автомобиля — встроенный в руль цифровой экран, который будет дополнять проекционный дисплей на лобовом стекле. Кроме того, машина оснащается голосовым ассистентом, отвечающим за климат-контроль, мультимедиасистемой и другими функциями.

«Атом» оснащается системой помощи водителю ADAS 2.0+, которая включает в себя 17 систем активной безопасности, среди которых адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, экстренное торможение и ассистент автономной парковки. Производить электромобиль будет завод «Москвич».

