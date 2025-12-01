Скидки
Кими Антонелли поставил чёрную фотографию из-за травли после Гран-при Катара Формулы-1

Кими Антонелли поставил чёрную фотографию из-за травли после Гран-при Катара Формулы-1
Комментарии

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», поставил в социальных сетях картинку с чёрным фоном после того, как столкнулся с серьёзной травлей из-за концовки Гран-при Катара.

Формула-1 2025. Этап 23, Доха, Катар
Гран-при Катара. Гонка (57 кругов, 308.611 км)
30 ноября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24:38.241
2
Оскар Пиастри
McLaren
+7.995
3
Карлос Сайнс
Williams
+22.665

Фото: Скриншот из социальных сетей

Бо́льшую часть гонки итальянец шёл на четвёртой позиции, преследуя испанца Карлоса Сайнса из «Уильямса». В это время Антонелли нагонял британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис. На последнем круге Кими допустил ошибку, выехав слишком широко, из-за чего Норрис его обошёл, из-за чего отрыв между ним и Ферстаппеном вместо 10 очков стал 12 в личном зачёте перед последним этапом.

Многие фанаты посчитали, что Антонелли умышленно пропустил Норриса, в том числе и советник «Ред Булл» Хельмут Марко, который признал, что оказался неправ.

