Брандл объяснил, почему Антонелли не мог умышленно пропустить Норриса на ГП Катара

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл высказался об ошибке Андреа Кими Антонелли («Мерседес») на предпоследнем круге Гран-при Катара, из-за которой он пропустил Ландо Норриса («Макларен») и подвергся травле.

«Норрис так и не смог найти способ пройти Антонелли в финальной части гонки — пока тот не выехал широко на предпоследнем круге, фактически подарив Ландо четвёртое место, которое к вечеру воскресенья может оказаться критически важным. Удивительно, но «Ред Булл» публично предположил, что Антонелли сделал это намеренно, чтобы позволить Норрису набрать больше очков — затем им пришлось официально взять слова назад.

Почему «Ред Булл» вообще мог подумать, что «Мерседес» — их прямой соперник в борьбе за второе место в Кубке конструкторов — добровольно отдаст очки их доминирующему клиенту «Макларену» или кому-либо ещё? Честно говоря, мне совершенно непонятно», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.