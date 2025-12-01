Новоиспечённый чемпион Ф-2 Форнароли подписал контракт с командой Формулы-1 — Купер

20-летний итальянский гонщик и чемпион Формулы-2 в сезоне-2025 Леонардо Форнароли, представляющий команду «Инвикта», подписал контракт с коллективом Формулы-1 на должность тест-пилота, о чём сообщили журналист и аналитик Адам Купер на своём сайте.

По информации Купера, точно неизвестно, с какой из команд подписал контракт итальянец.

«Многочисленные источники связывают Форнароли с «Маклареном», что было бы логичным выбором, если учитывать, что команда разорвала свои связи с Алексом Данном и обладает достаточными возможностями для того, чтобы предоставить чемпиону Формулы-2 опыт работы, а также постоянно иметь кого-то в качестве третьего пилота.

По сути, он стал бы прямой заменой своего друга Габриэла Бортолето, который был освобождён от контракта с «Маклареном», чтобы воспользоваться возможностью перейти в «Кик-Заубер». Однако имя 20-летнего гонщика также связывают с «Феррари», и, возможно, сделка будет включать в себя участие в тестах и в тренировках Формулы-1, в том числе время, проведённое с «Хаасом». Это было бы интересно с учётом того, что Оливер Берман в конечном итоге может сменить Льюиса Хэмилтона.

Что не совсем сходится, так это то, что звезда Формулы-3 Рафаэль Камара рассматривается командой как главная долгосрочная перспектива, а программа развития Формулы-1 строится вокруг бразильца наряду с его обязательствами в Формуле-2 в 2026 году. В рядах команды также есть Дино Беганович. Известно, что Форнароли рассматривался на должность третьего пилота в «Ауди», и, хотя считается, что он подписал долгосрочный контракт с другим коллективом, его также упоминали в связи с предстоящими тестами новичков в Абу-Даби в составе «Кик-Заубера», — написал Купер в своём блоге.