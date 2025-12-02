«Главное — попытаться помочь Ферстаппену». Цунода — о сохранении места в «Ред Булл»

25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода («Ред Булл») высказался о своём будущем в «Королевских гонках».

«Я сделал всё, что мог. Особенно в последних четырёх гонках команда дала мне много поддержки, и я смог пилотировать машину практически как у Макса. Я многое доказал. С идентичной машиной я всегда был в пределах двух-трёх десятых. В Лас-Вегасе я находился стабильно в той же группе с первой по третью практику. Случилось несколько кругов, когда я ехал впереди него.

В квалификации в Лас-Вегасе мы знаем, что произошло — это было вне моего контроля. В спринте [в Катаре] я смог помочь ему, и я финишировал впереди него в спринт-квалификации. Квалификация стала большим разочарованием, однако я всё равно оказался в трёх десятых позади. Три десятых позади обычно дают место в топ-5.

Я показываю, на что способен. Не думаю, что на моём месте другие пилоты смогли бы стабильно ехать так близко, по крайней мере, если вспомнить последние несколько лет. Я не видел много пилотов, которые демонстрировали бы такие выступления, могли бы добиться такого, прибавить в середине сезона и пройти через очень, очень трудные моменты в начале сезона. Сейчас главное — попытаться помочь Максу на следующей гонке. Скорость у нас есть, и думаю, что мы уже мало что можем улучшить в вопросе со вторым местом в команде», — приводит слова Цуноды RacingNews365.