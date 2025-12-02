Скидки
Хилл назвал условие, при котором Хэмилтон сможет завоевать восьмой титул в Ф-1

Хилл назвал условие, при котором Хэмилтон сможет завоевать восьмой титул в Ф-1
Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о перспективах Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Бывший британский гонщик заявил, что верит в возможность своего соотечественника выиграть ещё один титул, если команда создаст конкурентоспособный болид. Сейчас на счету Льюиса семь чемпионских титулов.

«Для Льюиса всё складывалось крайне тяжело. С того самого Абу-Даби он будто без передышки проходит через испытания. Это выбило из него все силы. Я искренне уверен: получи он конкурентоспособный болид, шансы на ещё один чемпионский титул у него будут. Но сейчас ему приходится копать очень глубоко. Мне искренне его жаль. Знаю, что он не хочет сочувствия, но ему, возможно, придётся принять, что титул может так и не случиться. Думаю, у него остаётся ещё одна попытка. Если машина следующего года окажется недостаточно быстрой, не вижу, как он сможет продолжать», — приводит слова Хилла The Times.

