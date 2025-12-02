Чемпион Формулы-2 Леонардо Форнароли подписал контракт с «Маклареном», названы подробности

«Макларен» представил трёх новых участников своей программы развития пилотов: в неё вошли чемпион Формулы-2 2025 года и чемпион Формулы-3 2024 года Леонардо Форнароли, победитель Гран-при Макао-2019 Рихард Версхор и чемпион Европы по картингу 2025 года Кристиан Костойя.

Отметим, что Форнароли стал всего третьим гонщиком, который сумел последовательно выиграть титулы в Формуле-3 и Формуле-2 — до него подобного достижения добивались Оскар Пиастри и Габриэл Бортолето. В составе «Макларена» он получит роль тест-пилота и будет участвовать в программе развития болида.

«Я невероятно горд присоединиться к программе развития «Макларена» после успешного года. Победы в Формуле-3 и Формуле-2 стали важным этапом моего пути. Благодарен команде за доверие и с нетерпением жду начала работы», — приводит слова Форнароли пресс-служба команды.

