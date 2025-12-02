Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чемпион Формулы-2 Леонардо Форнароли подписал контракт с «Маклареном», названы подробности

Чемпион Формулы-2 Леонардо Форнароли подписал контракт с «Маклареном», названы подробности
Комментарии

«Макларен» представил трёх новых участников своей программы развития пилотов: в неё вошли чемпион Формулы-2 2025 года и чемпион Формулы-3 2024 года Леонардо Форнароли, победитель Гран-при Макао-2019 Рихард Версхор и чемпион Европы по картингу 2025 года Кристиан Костойя.

Отметим, что Форнароли стал всего третьим гонщиком, который сумел последовательно выиграть титулы в Формуле-3 и Формуле-2 — до него подобного достижения добивались Оскар Пиастри и Габриэл Бортолето. В составе «Макларена» он получит роль тест-пилота и будет участвовать в программе развития болида.

«Я невероятно горд присоединиться к программе развития «Макларена» после успешного года. Победы в Формуле-3 и Формуле-2 стали важным этапом моего пути. Благодарен команде за доверие и с нетерпением жду начала работы», — приводит слова Форнароли пресс-служба команды.

Материалы по теме
Новоиспечённый чемпион Ф-2 Форнароли подписал контракт с командой Формулы-1 — Купер

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android