Джолион Палмер назвал главного фаворита на титул этого сезона Ф-1 перед ГП Абу-Даби

Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер высказал мнение, что пилоту «Макларена» Ландо Норрису нужно перезагрузиться перед заключительным этапом сезона в Абу-Даби.

«Я всё ещё считаю Ландо главным фаворитом. Ему нужно очистить голову. После Лас-Вегаса казалось, что Макс Ферстаппен выбывает из борьбы за чемпионат, ведь Ландо имел преимущество в 42 очка, даже с учётом дисквалификации и тактических нюансов. Сейчас ситуация сильно изменилась. Когда ощущаешь, что был так близок к титулу, а теперь вдруг кто-то другой может выиграть, становится тяжело. Ландо предстоит серьёзная ментальная перезагрузка в ближайшие дни, но я верю, что он справится. И я всё ещё считаю, что у «Макларена» лучшая машина», — приводит слова Палмера F1oversteer со ссылкой на F1TV.

Гран-при Абу-Даби пройдёт с 5 по 7 декабря.

Официально
Чемпион Формулы-2 Леонардо Форнароли подписал контракт с «Маклареном», названы подробности

