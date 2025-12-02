«Одна из худших гонок». Льюис Хэмилтон раскритиковал трассу Гран-при Катара

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон раскритиковал трассу Гран-при Катара.

«Уверен, были и другие плохие гонки. Но, определённо, это один из худших Гран-при, потому что все останавливались в одно и то же время. Нет никакой гибкости, вдобавок к этому вы не можете обгонять.

Мы не можем проехать больше 25 кругов на комплекте шин, вот почему это одна из худших гонок. И это, вероятно, худшая гонка для нас, потому что вы не можете обгонять. Это красивое место, здесь хорошо принимают. Но нужно придумать какое-то решение, потому что, и я надеюсь, что об этом напишут, смотреть эту гонку вряд ли было приятно», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.