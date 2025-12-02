«Мерседес» объявил о сотрудничестве с «Пепсико»

Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила о заключении сделки с американской транснациональной компанией «Пепсико» (PepsiCo).

Сотрудничество будет происходить с тремя брендами «Пепсико» — «Гейторейд» (Gatorade), «Стинг» (Sting) и «Доритос» (Doritos).

«Добавление компании с таким сильным резюме, как «Пепсико», в нашу партнёрскую систему это ещё один признак силы нашей команды и нашего спорта. Они идеально соответствуют нашей этике как бренд – стремление к максимальной эффективности через инновации и опыт. Опыт «Гейторейда» в области спортивной науки, энергия «Стинг и культурная значимость «Доритос» привносят нечто уникальное. Вместе они создают партнёрство, которое не только способствует успеху нашей команды, но и дарит впечатления фанатам по всему миру», — приводит слова главы «Мерседеса» Тото Вольфа пресс-служба команды.