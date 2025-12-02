Скидки
Фото: Флавио Бриаторе встретился с Дэвидом Бекхэмом на Гран-при Формулы-1

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе встретился с прославленным английским футболистом Дэвидом Бекхэмом. Снимок был сделан во время Гран-при Катара Формулы-1.

«С сэром Дэвидом Бекхэмом на Гран-при Катара», — говорится в описании к фотографии.

Фото: Из личного архива Флавио Бриаторе

Напомним, победу на Гран-при Катара одержал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул испанец Карлос Сайнс, представляющий «Уильямс».

Ранее экс-гонщик Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением о главном фаворите на титул в нынешнем сезоне.

