Расписание трансляций Гран-при Абу-Даби — последнего этапа сезона — 2025

С 5 по 7 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) состоится 24-й, заключительный этап сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.

Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Абу-Даби покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовый репортаж.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 5 декабря:

12:30. Первая тренировка Гран-при Абу-Даби;

16:00. Вторая тренировка Гран-при Абу-Даби.

Суббота, 6 декабря:

13:30. Третья тренировка Гран-при Абу-Даби;

17:00. Квалификация Гран-при Абу-Даби.

Воскресенье, 7 декабря:

16:00. Гонка Гран-при Абу-Даби.

