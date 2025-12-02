Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расписание трансляций Гран-при Абу-Даби — последнего этапа сезона — 2025

Расписание трансляций Гран-при Абу-Даби — последнего этапа сезона — 2025
Комментарии

С 5 по 7 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) состоится 24-й, заключительный этап сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.

Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Абу-Даби покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовый репортаж.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 5 декабря:

12:30. Первая тренировка Гран-при Абу-Даби;
16:00. Вторая тренировка Гран-при Абу-Даби.

Суббота, 6 декабря:

13:30. Третья тренировка Гран-при Абу-Даби;
17:00. Квалификация Гран-при Абу-Даби.

Воскресенье, 7 декабря:

16:00. Гонка Гран-при Абу-Даби.

Материалы по теме
Джолион Палмер назвал главного фаворита на титул этого сезона Ф-1 перед ГП Абу-Даби

Рекордсмены Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android