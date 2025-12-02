Скидки
Марко — о пятом титуле Ферстаппена: ещё в июле я сказал, что это возможно

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возвращении команды в борьбу за чемпионский титул в конце нынешнего сезона.

«Когда в июле Лоран Мекис стал руководителем команды, я обратился к людям на базе. Ещё тогда я сказал, что это возможно и что мы будем сражаться. Я всегда оставался оптимистом», — приводит слова Марко издание De Telegraaf.

Напомним, перед финальным этапом в Абу-Даби (ОАЭ) Ферстаппен уступает 12 очков действующему лидеру британцу Ландо Норрису из «Макларена».

Ранее Марко извинился перед пилотом «Мерседеса» итальянцем Андреа Кими Антонелли за обвинения на Гран-при Катара, спровоцировавшие травлю в Сети.

