Источник: Юки Цунода станет резервистом «Ред Булл» на 2026 год

Пилот «Ред Булл» японец Юки Цунода станет резервистом команды в следующем сезоне, сообщает ресурс Formula Racers в социальных сетях.

Напомним, Цунода стал пилотом «Ред Булл» после первых двух гонок сезона, заменив новозеландца Лиама Лоусона. В нынешнем году японец семь раз попадал в очковую зону. В настоящий момент, после 23 этапов, он занимает 15-е место в личном зачёте пилотов.

Ранее инсайдер Эрик ван Харен сообщил, что пилот «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар станет напарником четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена в 2026 году.

