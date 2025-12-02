Тото Вольф высказался перед финальным Гран-при сезона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о предстоящем Гран-при Абу-Даби, отметим, что команда сохраняет хорошие шансы завершить сезон на втором месте в Кубке конструкторов.

«Осталась одна гонка. После сложного уикенда в Катаре второе место в Кубке конструкторов всё ещё достижимо. У нас неплохая позиция, но ничего не решено. Требуется уверенное выступление, чтобы поставить точку. Борьба за титул в зачёте пилотов выйдет на первый план, но это не наша задача. Наш фокус — закрепиться на втором месте и завершить сезон на позитивной ноте», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Тото также подчеркнул историческую значимость финального этапа в Абу-Даби:

«Гран-при Абу-Даби — не только последняя гонка года, но и завершение важной главы в истории Формулы-1. Мы прощаемся с поколением гибридных двигателей, которые задавали тон в Формуле-1 с 2014 года. Для «Мерседеса» это была эпоха больших успехов: 10 из последних 12 титулов в Кубке конструкторов были завоёваны с нашими моторами, восемь из них — нашей заводской командой. Впереди новая эра, и мы хотим к этим 140 победам и 385 подиумам добавить ещё. Цель ясна: завершить сезон максимально сильно и войти в 2026 год с хорошим импульсом».

В настоящий момент «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 459 очков. На третьей позиции «Ред Булл», у которого 426 баллов. Трофей досрочно завоевал «Макларен». Сейчас в активе британской команды 800 очков.

