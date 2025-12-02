Скидки
«Худший Гран-при на моей памяти». Жан Алези раскритиковал «Феррари» за гонку в Катаре

«Худший Гран-при на моей памяти». Жан Алези раскритиковал «Феррари» за гонку в Катаре
Бывший гонщик Формулы-1 француз Жан Алези прокомментировал выступление «Феррари» на минувшем Гран-при Катара.

«В Катаре у нас получился худший Гран-при на моей памяти. Я обеспокоен из-за будущего. Заявление о том, что все разработки были остановлены из-за подготовки к следующему году, кажется слабым оправданием. Позиция «Феррари» заставляет меня думать о постыдной попытке оправдать провал», — приводит слова Алези издание Corriere della Sera.

Ранее семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон раскритиковал трассу Гран-при Катара.

