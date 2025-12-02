Монтойя назвал фактор, который может помешать Ферстаппену взять титул в этом сезоне Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, что отсутствие помощи со стороны японского пилота «Ред Булл» Юки Цуноды может негативно сказаться на шансах его напарника Макса Ферстаппена в финале сезона-2025 в Абу-Даби. Нидерладец ведёт борьбу за чемпионство вместе с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри (оба – «Макларен»).

«Слабое место «Ред Булл», на мой взгляд, заключается в отсутствии поддержки второго болида. Раньше, когда Макс соперничал с Льюисом и у него был Чеко [Серхио Перес], который играл огромную роль в чемпионате, это помогало. Сегодня такого преимущества нет. Думаю, это может повлиять на его шансы», — сказал Монтойя на официальном канале Формулы-1 в YouTube.

Ферстаппен выехал на «Северную петлю» для получения лицензии: