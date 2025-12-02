Скидки
«Астон Мартин» на тренировке в Абу-Даби представит пилот, набравший 0 очков в Ф-3 и Ф-2

«Астон Мартин» на тренировке в Абу-Даби представит пилот, набравший 0 очков в Ф-3 и Ф-2
Команда «Астон Мартин» анонсировала состав на свободные практики предстоящего этапа Формулы-1 в Абу-Даби (ОАЭ).

Так, в первой тренировке коллектив представит британец ирландского происхождения Киан Шилдс. Примечательно, что за два года выступлений в Формуле-3 и Формуле-2 гонщик не сумел набрать ни одного очка.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 5 декабря:

12:30. Первая тренировка Гран-при Абу-Даби;
16:00. Вторая тренировка Гран-при Абу-Даби.

Суббота, 6 декабря:

13:30. Третья тренировка Гран-при Абу-Даби;
17:00. Квалификация Гран-при Абу-Даби.

Воскресенье, 7 декабря:

16:00. Гонка Гран-при Абу-Даби.

