«Астон Мартин» на тренировке в Абу-Даби представит пилот, набравший 0 очков в Ф-3 и Ф-2

Команда «Астон Мартин» анонсировала состав на свободные практики предстоящего этапа Формулы-1 в Абу-Даби (ОАЭ).
Так, в первой тренировке коллектив представит британец ирландского происхождения Киан Шилдс. Примечательно, что за два года выступлений в Формуле-3 и Формуле-2 гонщик не сумел набрать ни одного очка.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 5 декабря:
12:30. Первая тренировка Гран-при Абу-Даби;
16:00. Вторая тренировка Гран-при Абу-Даби.
Суббота, 6 декабря:
13:30. Третья тренировка Гран-при Абу-Даби;
17:00. Квалификация Гран-при Абу-Даби.
Воскресенье, 7 декабря:
16:00. Гонка Гран-при Абу-Даби.