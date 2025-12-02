В «Альпин» анонсировали дату презентации нового болида для сезона-2026 Формулы-1

Пресс-служба французской команды Формулы-1 «Альпин» в социальных сетях объявила дату презентации болида A526, который разработан для сезона-2026.

Фото: Пресс-служба французской команды Формулы-1 «Альпин»

Презентация пройдёт 21 января 2026 года в Барселоне (Испания) в преддверии первых тестов, которые пройдут с 26 по 30 января также в Барселоне.

Пилотировать A526 в 2026 году будут 29-летний французский гонщик Пьер Гасли и 22-летний аргентинский пилот Франко Колапинто.

Формула-1. Расписание презентаций команд на 2026 год:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (только ливреи);

23 января — «Альпин»;

9 февраля — «Астон Мартин».

