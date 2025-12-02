«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» объявили составы пилотов на сезон-2026 Формулы-1

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» приняла решение по составу пилотов на следующий сезон. Как отмечает пресс-служба гоночного коллектива, в 2026 году команду будут представлять нидерландец Макс Ферстаппен и француз Исак Хаджар.

Объявлен и состав второй команды концерна «Ред Булл». За итальянский коллектив «Рейсинг Буллз» в сезоне-2026 выступят новозеландец Лиам Лоусон и представитель Великобритании Арвид Линдблад, проводящий нынешний сезон в Формуле-2.

Таким образом, без места боевого пилота в Формуле-1 остался нынешний японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода, начинавший сезон в составе «Рейсинг Буллз».