«Чувствую, что готов». Исак Хаджар прокомментировал переход в «Ред Булл»

21-летний французский пилот Исак Хаджар прокомментировал переход в австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», за который станет выступать с сезоне-2026.

«Очень благодарен «Ред Булл» за предоставленную мне возможность и доверие участвовать в гонках на самом высоком уровне Формулы-1. После всей тяжёлой работы, которую я проделал с момента прихода в юниорскую команду, это очень большая награда. За всю мою карьеру у меня было много взлетов и падений, они продолжали верить в меня и подталкивать. Этот год с «Рейсинг Буллз» был просто потрясающим, я многому научился и впервые поднялся на подиум. Чувствую, что стал намного лучше как гонщик и как личность благодаря поддержке со стороны команды. Готов перейти в «Ред Булл». Счастлив и горд, что они чувствуют то же самое. Это потрясающий шаг, работать с лучшими и учиться у Макса — это то, чего я не могу дождаться», — приводит слова Хаджара пресс-служба «Ред Булл».

