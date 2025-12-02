Юки Цунода останется в «Ред Булл» в роли резервного пилота

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» официально объявила, что японский пилот Юки Цунода продолжит сотрудничество с ней, несмотря на то что потеряет статус боевого пилота.

«Юки останется внутри семьи «Ред Булл», перейдя к роли тестера и резервного гонщика «Ред Булл» в 2026 году», — гласит заявление команды.

«Юки, спасибо за твою посвящённость делу и упорную работу в этом сезоне. Мы продолжим работать ради сильного уикенда в Абу-Даби и ждём работы с тобой в качестве тестера и резервного пилота в 2026-м», — обратилась команда к Цунода в своих соцсетях.

Напомним, место Цуноды в составе главной команды «Ред Булл» займёт Исак Хаджар, а место француза в составе «Рейсинг Буллз» достанется участнику молодёжной программы «быков», гонщику Формулы-2 Арвиду Линдбладу.