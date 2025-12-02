Мекис высказался об отказе оставлять Цуноду боевым пилотом «Ред Булл» на сезон-2026

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался насчёт решения отказаться оставлять японского гонщика Юки Цуноду на посту боевого пилота коллектива на сезон-2026.

«Юки выступает в цветах «Ред Булл» уже семь лет, имел удовольствие работать с ним в обеих командах «Ред Булл». За пять сезонов, проведённых в Формуле-1, Юки превратился в полноценного гонщика, который был хорош на одном круге в субботу и способен на исключительные старты и отличное гоночное мастерство в воскресенье. Все, кто имеет отношение к спорту, согласятся, что Юки невозможно не любить, его личность заразительна, он стал совершенно особенной частью семьи «Ред Булл». От имени всех сотрудников «Ред Булл» благодарю его за тот вклад, который он внёс на данный момент, знаем, что он окажет неоценимую поддержку в продвижении проектов 2026 года», — приводит слова Мекиса пресс-служба «Ред Булл».