Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис высказался об отказе оставлять Цуноду боевым пилотом «Ред Булл» на сезон-2026

Мекис высказался об отказе оставлять Цуноду боевым пилотом «Ред Булл» на сезон-2026
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался насчёт решения отказаться оставлять японского гонщика Юки Цуноду на посту боевого пилота коллектива на сезон-2026.

«Юки выступает в цветах «Ред Булл» уже семь лет, имел удовольствие работать с ним в обеих командах «Ред Булл». За пять сезонов, проведённых в Формуле-1, Юки превратился в полноценного гонщика, который был хорош на одном круге в субботу и способен на исключительные старты и отличное гоночное мастерство в воскресенье. Все, кто имеет отношение к спорту, согласятся, что Юки невозможно не любить, его личность заразительна, он стал совершенно особенной частью семьи «Ред Булл». От имени всех сотрудников «Ред Булл» благодарю его за тот вклад, который он внёс на данный момент, знаем, что он окажет неоценимую поддержку в продвижении проектов 2026 года», — приводит слова Мекиса пресс-служба «Ред Булл».

Материалы по теме
Официально
Юки Цунода останется в «Ред Булл» в роли резервного пилота
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android