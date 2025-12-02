Арвид Линдблад отреагировал на попадание в Формулу-1

Новичок «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад прокомментировал предстоящий дебют в Формуле-1 в 2026 году.

«Хотел бы сказать спасибо каждому в «Рейсинг Буллз» за эту возможность. С момента, как я начал этот путь, когда мне было пять лет, моей целью всегда было попадание в Формулу-1, так что сейчас горд, что делаю этот шаг. Невероятно благодарен молодёжной программе «Ред Булл» и моей собственной команде за их помощь, менторство и веру в меня. Ничего не получилось бы без их поддержки.

2026-й станет серьёзным вызовом, знаю, что мне нужно многое выучить, но готов плотно работать с командой и расти до нужного уровня. Не могу дождаться начала, это будет захватывающий год!» — приводит слова Линдблада пресс-служба «Рейсинг Буллз».