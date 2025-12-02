Скидки
«Верим, что он может преуспевать с Максом». Лоран Мекис — о переходе Хаджара в «Ред Булл»

«Верим, что он может преуспевать с Максом». Лоран Мекис — о переходе Хаджара в «Ред Булл»
Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал решение назначить 21-летнего французского гонщика Исака Хаджара боевым пилотом коллектива на сезон-2026.

«Что касается Исака, то в своём первом сезоне в Формуле-1 он проявил большую зрелость и показал, что быстро учится. Самое главное, он продемонстрировал невероятную скорость, которая является главным требованием в этом виде спорта. Мы верим, что Исак может преуспевать вместе с Максом и творить чудеса на трассе!

2026 год станет огромным испытанием для команды и для силовых агрегатов, это захватывающие времена, и я с нетерпением жду возможности увидеть, чего мы сможем добиться вместе», — приводит слова Мекиса пресс-служба «Ред Булл».

