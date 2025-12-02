В «Рейсинг Буллз» прокомментировали уход Хаджара в «Ред Булл» и переход Линдбланда

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн поделился мыслями насчёт кадровых перестановок в команде — уходе француза Исака Хаджара из команды в «Ред Булл» и переходе на его место в коллектив британца Арвида Линдбланда.

«Во-первых, хочу от всего сердца поздравить Исака. Он провёл поистине выдающийся сезон, продемонстрировав исключительное гоночное мастерство и стабильность, которые выходят далеко за рамки его опыта. Он полностью заслужил свой переход в «Ред Булл», желаем ему всего наилучшего, поскольку он принимает этот новый захватывающий вызов в своей карьере – мы гордимся тем, что были частью этого путешествия.

Лиам демонстрировал впечатляющие результаты и профессионализм на протяжении всего этого года, преуспел в самых сложных условиях, с нетерпением ожидаем продолжения этого в 2026 году, в то время как стремительный прогресс Арвида делает его одним из выдающихся молодых талантов в этом виде спорта. Вместе они образуют сильную и динамичную пару, которая воплощает амбиции и юношеский дух «Рейсинг Буллз», поскольку мы вступаем в новую эру преобразований в Формуле-1», — приводит слова Пермейна пресс-служба «Рейсинг Буллз».