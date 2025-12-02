Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Рейсинг Буллз» прокомментировали уход Хаджара в «Ред Булл» и переход Линдбланда

В «Рейсинг Буллз» прокомментировали уход Хаджара в «Ред Булл» и переход Линдбланда
Комментарии

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн поделился мыслями насчёт кадровых перестановок в команде — уходе француза Исака Хаджара из команды в «Ред Булл» и переходе на его место в коллектив британца Арвида Линдбланда.

«Во-первых, хочу от всего сердца поздравить Исака. Он провёл поистине выдающийся сезон, продемонстрировав исключительное гоночное мастерство и стабильность, которые выходят далеко за рамки его опыта. Он полностью заслужил свой переход в «Ред Булл», желаем ему всего наилучшего, поскольку он принимает этот новый захватывающий вызов в своей карьере – мы гордимся тем, что были частью этого путешествия.

Лиам демонстрировал впечатляющие результаты и профессионализм на протяжении всего этого года, преуспел в самых сложных условиях, с нетерпением ожидаем продолжения этого в 2026 году, в то время как стремительный прогресс Арвида делает его одним из выдающихся молодых талантов в этом виде спорта. Вместе они образуют сильную и динамичную пару, которая воплощает амбиции и юношеский дух «Рейсинг Буллз», поскольку мы вступаем в новую эру преобразований в Формуле-1», — приводит слова Пермейна пресс-служба «Рейсинг Буллз».

Материалы по теме
Арвид Линдблад отреагировал на попадание в Формулу-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android