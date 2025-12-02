Назван номер, под которым Арвид Линдблад начнёт карьеру в Формуле-1

18-летний британский гонщик Арвид Линдбланд дебютирует в предстоящем сезоне Формуле-1 в качестве боевого пилота «Рейсинг Буллз» под 41-м номером. Об этом информирует пресс-служба команды.

Арвид заменит в коллективе 21-летнего французского гонщика Исака Хаджара, который перешёл из «Рейсинг Буллз» в австрийскую команду «Ред Булл».

Линдбланд стал выступать в формульных сериях с 2022 года. В текущем сезоне британский пилот представляет «Кампос» в Формуле-2. К настоящему моменту Арвид занимает шестое место в личном зачёте Ф-2, на его счету 121 очко.

Ранее Арвид Линдбланд отреагировал на попадание в Формулу-1.