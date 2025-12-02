Скидки
Шасси болида «Феррари» на сезон-2026 успешно прошло краш-тесты — Motorsport Italia

Шасси болида команды «Феррари» на сезон-2026 Формулы-1 успешно прошло краш-тесты с первой попытки в городе Боллате (Италия). Об этом информирует портал Motorsport Italia.

Сообщается, что по итогам краш-тестов шасси получило знак качества, подтверждающие соответствие продукта.

Напомним, в настоящий момент «Скудерия» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, на счету команды 382 очка. В личном зачёте Ф-1 семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон располагается на шестом месте (152 очка), а его напарник по итальянской команде монегаск Шарль Леклер — на пятом (230 очков).

Ранее Жан Алези раскритиковал «Феррари» за гонку в Катаре.

