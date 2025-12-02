Инженеры «Рено» расписались на последнем двигателе Ф-1, отправленном на Гран-при Абу-Даби

Инженеры «Рено» расписались на последнем двигателе V6 для болидов команды Формулы-1 «Альпин», который был отправлен для установки на машину на Гран-при Абу-Даби. Об этом информирует пресс-служба французского коллектива.

Фото: AlpineF1Team

Напомним, последний, 24-й этап сезона-2025 Формулы-1 в Абу-Даби, пройдёт уже 5 декабря. К настоящему моменту французская команда занимает 10-е место в Кубке конструкторов.

В личном зачёте Формулы-1 пилот «Альпин» француз Пьер Гасли занимает 18- е место с 22 очками на счету, а его напарник из Аргентины Франко Колапинто расположился на 20-й позиции, не заработав пока ни одного очка.