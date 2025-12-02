Йос Ферстаппен: команды не принимают во внимание «Ред Булл», но учитывают самого Макса

Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона Ф-1 и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, выразил уверенность, что команды Ф-1 в текущем сезоне сосредоточены исключительно на борьбе с его сыном и не берут в расчёт целиком австрийский коллектив.

«Люди теперь понимают, насколько особенный Макс. Отчасти благодаря ему Формула-1 в этом сезоне обрела немного больше жизни. Ведь без него чемпионат был бы скучнее. Теперь в турнире есть что-то особенное, поскольку в нём есть Макс. И в других командах тоже так считают: они не принимают во внимание «Ред Булл», но учитывают Макса», — приводит слова Ферстаппена портал Sportskeeda.