Льюис Хэмилтон ответил, намерен ли он продолжить выступать за «Феррари» в сезоне-2026

40-летний пилот итальянской команды «Феррари» британец Льюис Хэмилтон ответил, намерен ли он продолжить выступать за «Скудерию» в сезоне-2026.

«Нет, нет, нет. Я хочу… Я в восторге от нового болида, поскольку тот, которым я управлял в этом сезоне, был самым худшим на моей памяти. Возможно, поколение машин сезона-2009 также было довольно плохим. Но, по крайней мере, тогда у нас было лучшее сцепление с трассой и лучшие шины», — приводит слова Хэмилтона портал Sportskeeda.

В личном зачёте Ф-1 семикратный чемпион Формулы-1 располагается на шестом месте (152 очка), а его напарник по итальянской команде монегаск Шарль Леклер — на пятом (230 очков).