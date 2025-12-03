Мама Оскара Пиастри обратилась к Юки Цуноде после решения «Ред Булл» по японцу

Николь Пиастри, мама пилота «Макларена» Оскара Пиастри, поддержала японца Юки Цуноду, который со следующего сезона перейдёт к роли тестера и резервного гонщика «Ред Булл».

«Нет слов. Люблю тебя, Юки», — написала Николь на своей странице в социальных сетях.

Напомним, место Цуноды в составе главной команды «Ред Булл» займёт Исак Хаджар, а место француза в составе «Рейсинг Буллз» достанется участнику молодёжной программы «быков», гонщику Формулы-2 Арвиду Линдбладу.

Цунода перешёл в «Ред Булл» из «Рейсинг Буллз» в 2025 году перед Гран-при Японии, который состоялся с 4 по 6 апреля. В австрийской команде он заменил новозеландца Лиама Лоусона, который, в свою очередь, отправился в «Рейсинг Буллз».

