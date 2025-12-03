Алекс Палоу отреагировал на совет Макса Ферстаппена не переходить в Формулу-1

Четырёхкратный чемпион IndyCar Алекс Палоу поделился мнением о возможном переходе в Формулу-1. Также спортсмен прокомментировал недавние слова пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который говорил, что на месте Палоу не менял бы гоночные серии.

– Ферстаппен недавно сказал, что если бы он был на вашем месте, то не променял бы то, что вы имеете в США, на неопределённое будущее в Формуле-1… Что вы думаете?

— Никогда не знаешь, что может случиться в будущем, но я нахожусь в отличной позиции. У меня есть возможность, с которой мало что может сравниться. Для любого спортсмена важнее всего получать удовольствие, а оно приходит только тогда, когда побеждаешь. То, что Формула-1 — более масштабная мировая серия, не означает, что я буду получать там больше удовольствия, если не буду выигрывать. К тому же я уже пытался пробиться в Формулу-1, и теперь, когда мне почти 29, начинать с нуля как новичку, возможно, слишком поздно. Мне очень хорошо там, где я есть. В IndyCar я могу продолжать выигрывать гонки, титулы и бороться за «500 миль Индианаполиса». Не думаю, что есть место, где мне хотелось бы быть больше, чем здесь и сейчас. Но это может измениться завтра или в следующем году, – приводит слова Палоу Sport.es.

