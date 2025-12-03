Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алекс Палоу отреагировал на совет Макса Ферстаппена не переходить в Формулу-1

Алекс Палоу отреагировал на совет Макса Ферстаппена не переходить в Формулу-1
Комментарии

Четырёхкратный чемпион IndyCar Алекс Палоу поделился мнением о возможном переходе в Формулу-1. Также спортсмен прокомментировал недавние слова пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который говорил, что на месте Палоу не менял бы гоночные серии.

– Ферстаппен недавно сказал, что если бы он был на вашем месте, то не променял бы то, что вы имеете в США, на неопределённое будущее в Формуле-1… Что вы думаете?
— Никогда не знаешь, что может случиться в будущем, но я нахожусь в отличной позиции. У меня есть возможность, с которой мало что может сравниться. Для любого спортсмена важнее всего получать удовольствие, а оно приходит только тогда, когда побеждаешь. То, что Формула-1 — более масштабная мировая серия, не означает, что я буду получать там больше удовольствия, если не буду выигрывать. К тому же я уже пытался пробиться в Формулу-1, и теперь, когда мне почти 29, начинать с нуля как новичку, возможно, слишком поздно. Мне очень хорошо там, где я есть. В IndyCar я могу продолжать выигрывать гонки, титулы и бороться за «500 миль Индианаполиса». Не думаю, что есть место, где мне хотелось бы быть больше, чем здесь и сейчас. Но это может измениться завтра или в следующем году, – приводит слова Палоу Sport.es.

Материалы по теме
«Зачем рисковать?» Макс Ферстаппен дал совет Алексу Палоу

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android