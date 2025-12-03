Штайнер: у всех были завышенные ожидания от перехода Хэмилтона в «Феррари»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что переход семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари» вызвал слишком большие ожидания из-за популярности британца и статуса команды.

«Думаю, что у всех нас были завышенные ожидания. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, величайший, переходит в «Феррари», самую культовую команду Формулы-1. Но действительность заявила о себе в начале этого года.

Очевидно, он даст себе ещё год, чтобы понять, где он находится, и если он будет конкурентоспособен, то останется. Но если он не будет конкурентоспособен, а ему уже за сорок, он приблизится к уходу», — приводит слова Штайнера издание Lottoland.