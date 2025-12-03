Скидки
Алекс Палоу высказался о шансах Макса Ферстаппена стать чемпионом в этом сезоне Ф-1

Алекс Палоу высказался о шансах Макса Ферстаппена стать чемпионом в этом сезоне Ф-1


Четырёхкратный чемпион IndyCar Алекс Палоу поделился мнением о концовке сезона в Формуле-1. Последний этап сезона, Гран-при Абу-Даби, состоится с 5 по 7 декабря.

— Вы посмотрите финал Формулы-1 в Абу-Даби?
— Разумеется, там всё очень увлекательно.

— Вы были напарником Ферстаппена в юниорских сериях. Как вам его прорыв в этом сезоне? Считаете, что он может стать чемпионом, или Норрис контролирует ситуацию?
— То, что делает Макс, — невероятно. Это ещё раз показывает, насколько он великий пилот. В последние годы он выигрывал на одной из лучших машин, но сейчас у него такого преимущества нет, и ему приходится тяжело против «Макларена», который заметно сильнее остальных. Он сократил огромное отставание — 92 очка — и подошёл к последней гонке с шансами на титул. Так что, конечно, я болею за Макса. Посмотрим, сможет ли он добиться своего. Будет трудно, но шансы есть. Ему нужно выиграть и надеяться, что между ним и Ландо окажутся другие машины. Я буду поддерживать его до конца, – приводит слова Палоу Sport.es.


