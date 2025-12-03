«Людям придётся признать его силу». Култхард — о возвращении Ферстаппена в борьбу за титул

Бывший пилот Формулы-1 британец Дэвид Култхард высказался о возвращении четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в борьбу за титул в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Макс настойчив, когда дело доходит до выявления недостатков, не только своих, но и команды. Это часть его характера. Напоминает величайший камбэк Элвиса [Пресли] на ТВ в 1968 году. Просто невероятно. Макс действительно изменил мнение многих людей, которые не были его фанатами. Теперь им придётся признать его силу и последовательность. Нет сомнений в том, что гонка в Абу-Даби станет для Макса не 24-й, а первой», — приводит слова Култхарда Channel 4.