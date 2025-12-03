Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отец Антонелли выступил с заявлением из-за травли сына после Гран-при Катара

Отец Антонелли выступил с заявлением из-за травли сына после Гран-при Катара
Комментарии

Марко Антонелли, отец пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли, прокомментировал травлю сына в Сети после Гран-при Катара.

Напомним, Антонелли обвинили в том, что он намеренно пропустил пилота «Макларена» британца Ландо Норриса.

«Спасибо всем людям, которые пишут мне, чтобы поддержать Кими, он понимает, что те, кто пишет подобные вещи, не заслуживают внимания и будут первыми, кто попросит у него автограф, если встретятся с ним.

Подобное происходит не в первый раз, и, к сожалению, это будет продолжаться, пока закон не накажет людей, которые пишут угрозы и оскорбления в социальных сетях. Твоя семья всегда с тобой. Мы любим тебя, Кими», — приводит слова Антонелли в социальных сетях.

Материалы по теме
Брандл объяснил, почему Антонелли не мог умышленно пропустить Норриса на ГП Катара
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android