Отец Антонелли выступил с заявлением из-за травли сына после Гран-при Катара

Марко Антонелли, отец пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли, прокомментировал травлю сына в Сети после Гран-при Катара.

Напомним, Антонелли обвинили в том, что он намеренно пропустил пилота «Макларена» британца Ландо Норриса.

«Спасибо всем людям, которые пишут мне, чтобы поддержать Кими, он понимает, что те, кто пишет подобные вещи, не заслуживают внимания и будут первыми, кто попросит у него автограф, если встретятся с ним.

Подобное происходит не в первый раз, и, к сожалению, это будет продолжаться, пока закон не накажет людей, которые пишут угрозы и оскорбления в социальных сетях. Твоя семья всегда с тобой. Мы любим тебя, Кими», — приводит слова Антонелли в социальных сетях.