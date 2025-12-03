Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сформированы составы команд Формулы-1 на сезон-2026

Сформированы составы команд Формулы-1 на сезон-2026
Комментарии

Стали известны составы всех команд Формулы-1 на следующий сезон. Напомним, вчера, 2 декабря, «Ред Булл» объявил, что к Максу Ферстаппену в сезоне-2026 присоединился Исак Хаджар. А за «Рейсинг Буллз» в новом сезоне будут выступать Лиам Лоусон и Арвид Линдблад.

Также напомним, что с 2026 года в «Королевских гонках» будет выступать 11 команд. Новым участником чемпионата станет «Кадиллак», который будет представлять Серхио Перес и Валттери Боттас.

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026:

«Макларен»: Оскар Пиастри, Ландо Норрис;
«Мерседес»: Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли;
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Исак Хаджар;
«Феррари»: Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон;
«Уильямс»: Алекс Албон, Карлос Сайнс;
«Рейсинг Буллз»: Лиам Лоусон, Арвид Линдблад;
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл;
«Ауди»: Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето;
«Хаас»: Эстебан Окон, Оливер Берман;
«Альпин»: Пьер Гасли, Франко Колапинто;
«Кадиллак»: Серхио Перес, Валттери Боттас.

Материалы по теме
Алекс Палоу отреагировал на совет Макса Ферстаппена не переходить в Формулу-1

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android