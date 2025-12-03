Сформированы составы команд Формулы-1 на сезон-2026

Стали известны составы всех команд Формулы-1 на следующий сезон. Напомним, вчера, 2 декабря, «Ред Булл» объявил, что к Максу Ферстаппену в сезоне-2026 присоединился Исак Хаджар. А за «Рейсинг Буллз» в новом сезоне будут выступать Лиам Лоусон и Арвид Линдблад.
Также напомним, что с 2026 года в «Королевских гонках» будет выступать 11 команд. Новым участником чемпионата станет «Кадиллак», который будет представлять Серхио Перес и Валттери Боттас.
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026:
«Макларен»: Оскар Пиастри, Ландо Норрис;
«Мерседес»: Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли;
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Исак Хаджар;
«Феррари»: Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон;
«Уильямс»: Алекс Албон, Карлос Сайнс;
«Рейсинг Буллз»: Лиам Лоусон, Арвид Линдблад;
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл;
«Ауди»: Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето;
«Хаас»: Эстебан Окон, Оливер Берман;
«Альпин»: Пьер Гасли, Франко Колапинто;
«Кадиллак»: Серхио Перес, Валттери Боттас.