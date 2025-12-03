«Ред Булл» считает Хаджара самым быстрым и способным новичком после Ферстаппена — The Race

Обозреватель The Race Скотт Митчелл-Мальм опубликовал материал, посвящённый решению австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» назначить Исака Хаджара боевым пилотом. В команде франко-алжирский спортсмен заменит японца Юки Цуноду и присоединится к Максу Ферстаппену.

«Его стремительная адаптация к Формуле-1, впечатляющая скорость на большинстве трасс, включая те, на которых он выступал впервые, а также стабильность результатов убедили «Ред Булл» в том, что быстрое повышение до основной команды будет оправдано.

В «Ред Булл» считают, что Хаджар — самый быстрый и наиболее способный новичок со времён Ферстаппена среди всех, кто проходил через её программу. А грядущие изменения регламента в 2026 году и три предсезонных теста создают идеальные условия для того, чтобы он успел адаптироваться к команде и сразу начать сезон на высоком уровне», — говорится в материале Митчелл-Мальма.

