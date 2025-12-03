На базе «Мерседеса» похитили инструменты на сумму около $ 80 тыс. — The Sun

Команда Формулы-1 «Мерседес» столкнулась с инцидентом на своей новой базе, расположенной в Нортгемптоншире (Великобритания), сообщает издание The Sun.

По информации ресурса, неизвестные похитили инструменты на сумму около £ 60 тыс. (около $ 80 тыс.). Руководство команды уже передало полиции записи с камер наблюдения. Примечательно, что оборудование хранилось в сейфах, которые были взломаны.

«Представьте, что это 50 человек, за четыре недели до Рождества. Их инструменты — это их хлеб. Так они покупают подарки детям. Они в отчаянии.

Шум был заметным. Поразительно, что охранники ничего не заметили и не услышали никаких звуков», — прокомментировал новость анонимный источник издания в команде.