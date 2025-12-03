Скидки
Сейвуд прояснил, проводил ли Ньюи экскурсию для Хорнера по базе «Астон Мартин»

Комментарии

Известный журналист Джо Сейвуд прокомментировал новость, согласно которой руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи после назначения на новую должность провёл экскурсию для бывшего босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера на базе британского коллектива. Ранее об этом сообщал ВВС.

«Можно предположить, что роль Ньюи носит временный характер, пока команда не найдёт ему замену, но ясно, что месседж, который Лоуренс Стролл посылает миру, — это то, что Ньюи теперь у руля. Вероятно, поэтому Кристиан Хорнер не появлялся на базе. Он не участвовал в тайной экскурсии по заводскому комплексу, как утверждают некоторые, и не собирается «вливаться» в команду.

Но кто знает? Через шесть месяцев всё может быть совсем иначе… Хорнер в последнее время находился в США и, похоже, смог привлечь внушительные средства, если найдёт подходящую долю участия для покупки другой команды», – написал Сейвуд на своём официальном сайте.

