Претендент на титул Ф-1 Оскар Пиастри пропустит первую тренировку Гран-при Абу-Даби

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри пропустит первую тренировку Гран-при Абу-Даби. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. В рамках программы поддержки молодых пилотов его место займёт мексиканец Пато О’Уорд, который уже имеет опыт замены пилотов «Макларена» — ранее он выходил за Ландо Норриса на Гран-при Мексики.

«У нас впереди очень важная неделя. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь команде максимально удачно начать уикенд. Любопытно, чем всё завершится в день гонки. Буду поддерживать Ландо и Оскара в их стремлении к историческим результатам», — сказал О’Уорд.

