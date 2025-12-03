Скидки
Претендент на титул Ф-1 Оскар Пиастри пропустит первую тренировку Гран-при Абу-Даби

Претендент на титул Ф-1 Оскар Пиастри пропустит первую тренировку Гран-при Абу-Даби
Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри пропустит первую тренировку Гран-при Абу-Даби. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. В рамках программы поддержки молодых пилотов его место займёт мексиканец Пато О’Уорд, который уже имеет опыт замены пилотов «Макларена» — ранее он выходил за Ландо Норриса на Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 1
05 декабря 2025, пятница. 12:30 МСК
Не началось

«У нас впереди очень важная неделя. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь команде максимально удачно начать уикенд. Любопытно, чем всё завершится в день гонки. Буду поддерживать Ландо и Оскара в их стремлении к историческим результатам», — сказал О’Уорд.

