Инсайдер: Кауэлл хотел покинуть «Астон Мартин» после назначения Ньюи главой команды

Бывший руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл хотел покинуть команду после назначения Эдриана Ньюи его сменщиком, сообщает обозреватель Джо Сейвуд.

Решающую роль в ситуации сыграл владелец британского коллектива Лоуренс Стролл, уговоривший Кауэлла перейти на другую должность.

«Отдел создания именных табличек для дверей в «Астон Мартин», должно быть, работает сверхурочно, учитывая все изменения и сложности с начальством. Подозреваю, что практически каждый здесь является начальником, включая главного санитара, убирающего туалеты. Очень по-американски, каждый хочет быть президентом или старшим вице-президентом», — написал Сейвуд в своём блоге.