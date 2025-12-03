Алекс Палоу назвал главное условие для возможного перехода в Формулу-1

Четырёхкратный чемпион IndyCar Алекс Палоу ответил на вопрос по поводу причин, которые могут побудить его перейти в Формулу-1.

«Что могло бы изменить моё мнение? Прежде всего — предложение от команды с конкурентоспособной машиной. Я счастлив на трассе только тогда, когда могу выигрывать или бороться за победы. Мы видим это на примере Фернандо Алонсо: если у гонщика нет быстрого болида, каждый уикенд превращается в мучение. Я фанат Формулы-1, слежу за серией, но считаю, что моё место сейчас в США», — приводит слова Палоу издание Sport.es.

Ранее Алекс отреагировал на совет пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена не переходить в Формулу-1.

