Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джо Сейвуд назвал страны, претендующие на проведение нового этапа Формулы-1

Джо Сейвуд назвал страны, претендующие на проведение нового этапа Формулы-1
Комментарии

Известный обозреватель Джо Сейвуд перечислил страны, претендующие на организацию нового этапа Формулы-1.

«Сейчас очень много организаторов пытаются заключить сделки, и жизнь Стефано Доменикали и его команды усложняется тем, что они пытаются угодить всем, одновременно взвинчивая цены из-за спроса.

В настоящий момент Барселона, Имола, Спа, Киддия, Осака, Аргентина и Корея хотят провести гонку. Мы слышали, что Хоккенхайм, Макао, Южная Африка, Португалия и Турция также стараются заполучить гонки. В ближайшем будущем мы узнаем как минимум об одной новой гонке, которая появится в календаре на 2027 и 2028 годы», — написал Сейвуд в своём блоге.

Материалы по теме
Инсайдер: Кауэлл хотел покинуть «Астон Мартин» после назначения Ньюи главой команды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android