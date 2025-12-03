Джо Сейвуд назвал страны, претендующие на проведение нового этапа Формулы-1

Известный обозреватель Джо Сейвуд перечислил страны, претендующие на организацию нового этапа Формулы-1.

«Сейчас очень много организаторов пытаются заключить сделки, и жизнь Стефано Доменикали и его команды усложняется тем, что они пытаются угодить всем, одновременно взвинчивая цены из-за спроса.

В настоящий момент Барселона, Имола, Спа, Киддия, Осака, Аргентина и Корея хотят провести гонку. Мы слышали, что Хоккенхайм, Макао, Южная Африка, Португалия и Турция также стараются заполучить гонки. В ближайшем будущем мы узнаем как минимум об одной новой гонке, которая появится в календаре на 2027 и 2028 годы», — написал Сейвуд в своём блоге.